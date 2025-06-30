FiyatlarBölümler
Dövizler / VOR
VOR: Vor Biopharma Inc

27.24 USD 25.72 (1692.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VOR fiyatı bugün 1692.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.40 ve Yüksek fiyatı olarak 31.98 aralığında işlem gördü.

Vor Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOR haberleri

Günlük aralık
25.40 31.98
Yıllık aralık
0.13 31.98
Önceki kapanış
1.52
Açılış
30.98
Satış
27.24
Alış
27.54
Düşük
25.40
Yüksek
31.98
Hacim
1.051 K
Günlük değişim
1692.11%
Aylık değişim
1275.76%
6 aylık değişim
3683.33%
Yıllık değişim
3581.08%
21 Eylül, Pazar