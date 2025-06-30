KurseKategorien
Währungen / VOR
Zurück zum Aktien

VOR: Vor Biopharma Inc

27.73 USD 26.21 (1724.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VOR hat sich für heute um 1724.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.02 bis zu einem Hoch von 31.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vor Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOR News

Tagesspanne
27.02 31.98
Jahresspanne
0.13 31.98
Vorheriger Schlusskurs
1.52
Eröffnung
30.98
Bid
27.73
Ask
28.03
Tief
27.02
Hoch
31.98
Volumen
464
Tagesänderung
1724.34%
Monatsänderung
1300.51%
6-Monatsänderung
3751.39%
Jahresänderung
3647.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K