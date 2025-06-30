Währungen / VOR
VOR: Vor Biopharma Inc
27.73 USD 26.21 (1724.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VOR hat sich für heute um 1724.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.02 bis zu einem Hoch von 31.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vor Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.02 31.98
Jahresspanne
0.13 31.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.52
- Eröffnung
- 30.98
- Bid
- 27.73
- Ask
- 28.03
- Tief
- 27.02
- Hoch
- 31.98
- Volumen
- 464
- Tagesänderung
- 1724.34%
- Monatsänderung
- 1300.51%
- 6-Monatsänderung
- 3751.39%
- Jahresänderung
- 3647.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K