Devises / VOR
VOR: Vor Biopharma Inc

27.24 USD 25.72 (1692.11%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VOR a changé de 1692.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.40 et à un maximum de 31.98.

Suivez la dynamique Vor Biopharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.40 31.98
Range Annuel
0.13 31.98
Clôture Précédente
1.52
Ouverture
30.98
Bid
27.24
Ask
27.54
Plus Bas
25.40
Plus Haut
31.98
Volume
1.051 K
Changement quotidien
1692.11%
Changement Mensuel
1275.76%
Changement à 6 Mois
3683.33%
Changement Annuel
3581.08%
