통화 / VOR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VOR: Vor Biopharma Inc
27.24 USD 25.72 (1692.11%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VOR 환율이 오늘 1692.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.40이고 고가는 31.98이었습니다.
Vor Biopharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOR News
- 보 바이오파마, 10% 지분 소유주 주식 68만 8천 달러 매도
- Vor Biopharma ten percent owner sells $688k in shares
- 보어 바이오, 중증 근무력증 치료제 텔리타시셉트 3상 데이터 발표 예정
- Vor Bio to present phase 3 data on telitacicept for myasthenia gravis
- 보 바이오파마, 1대20 주식 병합 발표
- 보 바이오파마 (VOR), 10% 지분 소유주, 246만 달러 상당 주식 매도
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell $2.46 million in stock
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell shares worth $2.77 million
- FDA Reduces Monitoring For Kidney Patients On Travere's Filspari" - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- What's Going On With Vor Bio Stock Wednesday? - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Biopharma announces board changes with three resignations and new appointment
- Vor Biopharma stock rises after collaborator’s IgAN drug hits endpoint
- Vor Biopharma shareholders approve equity plan changes and reverse stock split authorization
- Vor Bio’s telitacicept meets primary endpoint in IgA nephropathy trial
- Vor Biopharma: Chinese Win Sets Direction, Still Much Uncertainty
- Vor Bio Rallies On Strong Data For Autoimmune Drug Candidate - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Bio appoints two industry veterans to its board of directors
- Vor Bio appoints Qing Zuraw as chief development officer
- Vor Bio appoints Sandy Mahatme as CFO and CBO
- Vor Biopharma: Not So Sure About This Surge, And Do Mind The Warrants
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Vor Biopharma's RemeGen Deal Paves Way For Multi-Billion Dollar Autoimmune Market - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- This Oracle Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Medtronic (NYSE:MDT), Walt Disney (NYSE:DIS)
- Vor Biopharma stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on telitacicept deal
일일 변동 비율
25.40 31.98
년간 변동
0.13 31.98
- 이전 종가
- 1.52
- 시가
- 30.98
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- 저가
- 25.40
- 고가
- 31.98
- 볼륨
- 1.051 K
- 일일 변동
- 1692.11%
- 월 변동
- 1275.76%
- 6개월 변동
- 3683.33%
- 년간 변동율
- 3581.08%
20 9월, 토요일