QuotazioniSezioni
Valute / VOR
Tornare a Azioni

VOR: Vor Biopharma Inc

27.24 USD 25.72 (1692.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOR ha avuto una variazione del 1692.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.40 e ad un massimo di 31.98.

Segui le dinamiche di Vor Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOR News

Intervallo Giornaliero
25.40 31.98
Intervallo Annuale
0.13 31.98
Chiusura Precedente
1.52
Apertura
30.98
Bid
27.24
Ask
27.54
Minimo
25.40
Massimo
31.98
Volume
1.051 K
Variazione giornaliera
1692.11%
Variazione Mensile
1275.76%
Variazione Semestrale
3683.33%
Variazione Annuale
3581.08%
21 settembre, domenica