VOR: Vor Biopharma Inc
27.24 USD 25.72 (1692.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VOR ha avuto una variazione del 1692.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.40 e ad un massimo di 31.98.
Segui le dinamiche di Vor Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOR News
- Un azionista al 10% di Vor Biopharma vende azioni per 688.000 dollari
- Vor Biopharma ten percent owner sells $688k in shares
- Vor Bio presenterà i dati di fase 3 su telitacicept per la miastenia grave
- Vor Bio to present phase 3 data on telitacicept for myasthenia gravis
- Vor Biopharma annuncia un raggruppamento azionario 1:20 effettivo da giovedì
- Azionisti con il 10% di Vor Biopharma (VOR) vendono azioni per 2,46 milioni di dollari
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell $2.46 million in stock
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell shares worth $2.77 million
- FDA Reduces Monitoring For Kidney Patients On Travere's Filspari" - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- What's Going On With Vor Bio Stock Wednesday? - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Biopharma announces board changes with three resignations and new appointment
- Vor Biopharma stock rises after collaborator’s IgAN drug hits endpoint
- Vor Biopharma shareholders approve equity plan changes and reverse stock split authorization
- Vor Bio’s telitacicept meets primary endpoint in IgA nephropathy trial
- Vor Biopharma: Chinese Win Sets Direction, Still Much Uncertainty
- Vor Bio Rallies On Strong Data For Autoimmune Drug Candidate - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Bio appoints two industry veterans to its board of directors
- Vor Bio appoints Qing Zuraw as chief development officer
- Vor Bio appoints Sandy Mahatme as CFO and CBO
- Vor Biopharma: Not So Sure About This Surge, And Do Mind The Warrants
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Vor Biopharma's RemeGen Deal Paves Way For Multi-Billion Dollar Autoimmune Market - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- This Oracle Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Medtronic (NYSE:MDT), Walt Disney (NYSE:DIS)
- Vor Biopharma stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on telitacicept deal
Intervallo Giornaliero
25.40 31.98
Intervallo Annuale
0.13 31.98
- Chiusura Precedente
- 1.52
- Apertura
- 30.98
- Bid
- 27.24
- Ask
- 27.54
- Minimo
- 25.40
- Massimo
- 31.98
- Volume
- 1.051 K
- Variazione giornaliera
- 1692.11%
- Variazione Mensile
- 1275.76%
- Variazione Semestrale
- 3683.33%
- Variazione Annuale
- 3581.08%
21 settembre, domenica