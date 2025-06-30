Divisas / VOR
VOR: Vor Biopharma Inc
1.52 USD 0.05 (3.18%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VOR de hoy ha cambiado un -3.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.48, mientras que el máximo ha alcanzado 1.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vor Biopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VOR News
- Vor Bio presentará datos de fase 3 sobre telitacicept para miastenia gravis
- Vor Biopharma anuncia división inversa de acciones 1 por 20 efectiva el jueves
- Accionistas con 10% de Vor Biopharma (VOR) venden acciones por 2,46 millones de dólares
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell $2.46 million in stock
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell shares worth $2.77 million
- FDA Reduces Monitoring For Kidney Patients On Travere's Filspari" - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- What's Going On With Vor Bio Stock Wednesday? - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Biopharma announces board changes with three resignations and new appointment
- Vor Biopharma stock rises after collaborator’s IgAN drug hits endpoint
- Vor Biopharma shareholders approve equity plan changes and reverse stock split authorization
- Vor Bio’s telitacicept meets primary endpoint in IgA nephropathy trial
- Vor Biopharma: Chinese Win Sets Direction, Still Much Uncertainty
- Vor Bio Rallies On Strong Data For Autoimmune Drug Candidate - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Bio appoints two industry veterans to its board of directors
- Vor Bio appoints Qing Zuraw as chief development officer
- Vor Bio appoints Sandy Mahatme as CFO and CBO
- Vor Biopharma: Not So Sure About This Surge, And Do Mind The Warrants
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Vor Biopharma's RemeGen Deal Paves Way For Multi-Billion Dollar Autoimmune Market - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- This Oracle Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Medtronic (NYSE:MDT), Walt Disney (NYSE:DIS)
- Vor Biopharma stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on telitacicept deal
Rango diario
1.48 1.64
Rango anual
0.13 3.29
- Cierres anteriores
- 1.57
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.48
- High
- 1.64
- Volumen
- 3.189 K
- Cambio diario
- -3.18%
- Cambio mensual
- -23.23%
- Cambio a 6 meses
- 111.11%
- Cambio anual
- 105.41%
