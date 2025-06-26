Moedas / VOR
VOR: Vor Biopharma Inc
1.53 USD 0.01 (0.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VOR para hoje mudou para 0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.46 e o mais alto foi 1.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Vor Biopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VOR Notícias
- Vor Bio apresentará dados de fase 3 sobre telitacicept para miastenia gravis
- Vor Biopharma anuncia grupamento de ações na proporção de 1 para 20 a partir de quinta-feira
- Acionistas com mais de 10% da Vor Biopharma (VOR) vendem ações no valor de US$ 2,46 milhões
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell shares worth $2.77 million
- FDA Reduces Monitoring For Kidney Patients On Travere's Filspari" - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- What's Going On With Vor Bio Stock Wednesday? - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Biopharma announces board changes with three resignations and new appointment
- Vor Biopharma stock rises after collaborator’s IgAN drug hits endpoint
- Vor Biopharma shareholders approve equity plan changes and reverse stock split authorization
- Vor Bio’s telitacicept meets primary endpoint in IgA nephropathy trial
- Vor Biopharma: Chinese Win Sets Direction, Still Much Uncertainty
- Vor Bio Rallies On Strong Data For Autoimmune Drug Candidate - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Bio appoints two industry veterans to its board of directors
- Vor Bio appoints Qing Zuraw as chief development officer
- Vor Bio appoints Sandy Mahatme as CFO and CBO
- Vor Biopharma: Not So Sure About This Surge, And Do Mind The Warrants
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Vor Biopharma's RemeGen Deal Paves Way For Multi-Billion Dollar Autoimmune Market - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- This Oracle Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Medtronic (NYSE:MDT), Walt Disney (NYSE:DIS)
- Vor Biopharma stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on telitacicept deal
- Why This Biotech Stock Just Doubled In A Single Day - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
Faixa diária
1.46 1.56
Faixa anual
0.13 3.29
- Fechamento anterior
- 1.52
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.46
- High
- 1.56
- Volume
- 4.628 K
- Mudança diária
- 0.66%
- Mudança mensal
- -22.73%
- Mudança de 6 meses
- 112.50%
- Mudança anual
- 106.76%
