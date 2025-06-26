Валюты / VOR
VOR: Vor Biopharma Inc
1.57 USD 0.03 (1.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VOR за сегодня изменился на -1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.51, а максимальная — 1.62.
Следите за динамикой Vor Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VOR
- 10%-ные владельцы Vor Biopharma (VOR) продают акции на сумму $2,46 миллиона
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell $2.46 million in stock
- Vor Biopharma (VOR) 10% owners sell shares worth $2.77 million
- FDA Reduces Monitoring For Kidney Patients On Travere's Filspari" - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- What's Going On With Vor Bio Stock Wednesday? - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Biopharma announces board changes with three resignations and new appointment
- Vor Biopharma stock rises after collaborator’s IgAN drug hits endpoint
- Vor Biopharma shareholders approve equity plan changes and reverse stock split authorization
- Vor Bio’s telitacicept meets primary endpoint in IgA nephropathy trial
- Vor Biopharma: Chinese Win Sets Direction, Still Much Uncertainty
- Vor Bio Rallies On Strong Data For Autoimmune Drug Candidate - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Vor Bio appoints two industry veterans to its board of directors
- Vor Bio appoints Qing Zuraw as chief development officer
- Vor Bio appoints Sandy Mahatme as CFO and CBO
- Vor Biopharma: Not So Sure About This Surge, And Do Mind The Warrants
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Vor Biopharma's RemeGen Deal Paves Way For Multi-Billion Dollar Autoimmune Market - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- This Oracle Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Medtronic (NYSE:MDT), Walt Disney (NYSE:DIS)
- Vor Biopharma stock rating upgraded to Buy by H.C. Wainwright on telitacicept deal
- Why This Biotech Stock Just Doubled In A Single Day - Vor Biopharma (NASDAQ:VOR)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Vor Biopharma stock soars after licensing deal for autoimmune therapy
- Stifel maintains hold rating on Vor Biopharma stock amid strategic shift
- Vor Bio secures global rights to RemeGen autoimmune drug with $175M funding
Дневной диапазон
1.51 1.62
Годовой диапазон
0.13 3.29
- Предыдущее закрытие
- 1.60
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.51
- High
- 1.62
- Объем
- 3.264 K
- Дневное изменение
- -1.88%
- Месячное изменение
- -20.71%
- 6-месячное изменение
- 118.06%
- Годовое изменение
- 112.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.