- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV fiyatı bugün 0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 200.17 ve Yüksek fiyatı olarak 200.70 aralığında işlem gördü.
Vanguard S&P 500 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOOV haberleri
- S&P 500 Rebounds On Favorable U.S.-China Tariff War News
- Should Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) Be on Your Investing Radar?
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- VOOV: Vanguard's Value ETF Is For 'Overvalued' Nervous Nellies (NYSEARCA:VOOV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Should Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) Be on Your Investing Radar?
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
Sıkça sorulan sorular
VOOV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedi 200.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 200.17 - 200.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 199.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 22 değerine ulaştı. VOOV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedi şu anda 200.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.06% ve USD değerlerini izler. VOOV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VOOV hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard S&P 500 Value ETF hisselerini şu anki 200.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 200.54 ve Ask 200.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 22 ve günlük değişim oranı 0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOOV fiyat hareketlerini takip edin.
VOOV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 159.98 - 201.89 ve mevcut fiyatı 200.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 200.54 veya Ask 200.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 12.58% değerlerini karşılaştırır. VOOV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 201.89 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 159.98 - 201.89). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 199.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard S&P 500 Value ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VOOV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 159.98 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 200.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 159.98 - 201.89 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOOV fiyat hareketlerini izleyin.
VOOV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard S&P 500 Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 199.04 ve yıllık değişim oranı 6.06% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 199.04
- Açılış
- 200.25
- Satış
- 200.54
- Alış
- 200.84
- Düşük
- 200.17
- Yüksek
- 200.70
- Hacim
- 22
- Günlük değişim
- 0.75%
- Aylık değişim
- 0.56%
- 6 aylık değişim
- 12.58%
- Yıllık değişim
- 6.06%