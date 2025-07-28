VOOV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedi 200.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 200.17 - 200.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 199.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 22 değerine ulaştı. VOOV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedi şu anda 200.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.06% ve USD değerlerini izler. VOOV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VOOV hisse senedi nasıl alınır? Vanguard S&P 500 Value ETF hisselerini şu anki 200.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 200.54 ve Ask 200.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 22 ve günlük değişim oranı 0.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOOV fiyat hareketlerini takip edin.

VOOV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard S&P 500 Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 159.98 - 201.89 ve mevcut fiyatı 200.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 200.54 veya Ask 200.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 12.58% değerlerini karşılaştırır. VOOV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 201.89 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 159.98 - 201.89). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 199.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard S&P 500 Value ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VOOV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 159.98 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 200.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 159.98 - 201.89 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOOV fiyat hareketlerini izleyin.