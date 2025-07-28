- Обзор рынка
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
Курс VOOV за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.17, а максимальная — 200.70.
Следите за динамикой Vanguard S&P 500 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VOOV сегодня?
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) сегодня оценивается на уровне 200.54. Инструмент торгуется в пределах 200.17 - 200.70, вчерашнее закрытие составило 199.04, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P 500 Value ETF?
Vanguard S&P 500 Value ETF в настоящее время оценивается в 200.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения VOOV на графике в реальном времени.
Как купить акции VOOV?
Вы можете купить акции Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) по текущей цене 200.54. Ордера обычно размещаются около 200.54 или 200.84, тогда как 22 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VOOV?
Инвестирование в Vanguard S&P 500 Value ETF предполагает учет годового диапазона 159.98 - 201.89 и текущей цены 200.54. Многие сравнивают 0.56% и 12.58% перед размещением ордеров на 200.54 или 200.84. Изучайте ежедневные изменения цены VOOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VOOV) за последний год составила 201.89. Акции заметно колебались в пределах 159.98 - 201.89, сравнение с 199.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P 500 Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VOOV) за год составила 159.98. Сравнение с текущими 200.54 и 159.98 - 201.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VOOV?
В прошлом Vanguard S&P 500 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 199.04 и 6.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 199.04
- Open
- 200.25
- Bid
- 200.54
- Ask
- 200.84
- Low
- 200.17
- High
- 200.70
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 12.58%
- Годовое изменение
- 6.06%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%