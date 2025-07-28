КотировкиРазделы
Валюты / VOOV
Назад в Рынок акций США

VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF

200.54 USD 1.50 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOOV за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.17, а максимальная — 200.70.

Следите за динамикой Vanguard S&P 500 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VOOV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VOOV сегодня?

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) сегодня оценивается на уровне 200.54. Инструмент торгуется в пределах 200.17 - 200.70, вчерашнее закрытие составило 199.04, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard S&P 500 Value ETF?

Vanguard S&P 500 Value ETF в настоящее время оценивается в 200.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения VOOV на графике в реальном времени.

Как купить акции VOOV?

Вы можете купить акции Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) по текущей цене 200.54. Ордера обычно размещаются около 200.54 или 200.84, тогда как 22 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VOOV?

Инвестирование в Vanguard S&P 500 Value ETF предполагает учет годового диапазона 159.98 - 201.89 и текущей цены 200.54. Многие сравнивают 0.56% и 12.58% перед размещением ордеров на 200.54 или 200.84. Изучайте ежедневные изменения цены VOOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VOOV) за последний год составила 201.89. Акции заметно колебались в пределах 159.98 - 201.89, сравнение с 199.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard S&P 500 Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VOOV) за год составила 159.98. Сравнение с текущими 200.54 и 159.98 - 201.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VOOV?

В прошлом Vanguard S&P 500 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 199.04 и 6.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
200.17 200.70
Годовой диапазон
159.98 201.89
Предыдущее закрытие
199.04
Open
200.25
Bid
200.54
Ask
200.84
Low
200.17
High
200.70
Объем
22
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
12.58%
Годовое изменение
6.06%
20 октября, понедельник
14:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
-0.5%