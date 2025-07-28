KurseKategorien
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF

200.54 USD 1.50 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VOOV hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 200.17 bis zu einem Hoch von 200.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard S&P 500 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VOOV heute?

Die Aktie von Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) notiert heute bei 200.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 200.17 - 200.70 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 199.04 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von VOOV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VOOV Dividenden?

Vanguard S&P 500 Value ETF wird derzeit mit 200.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOOV zu verfolgen.

Wie kaufe ich VOOV-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) zum aktuellen Kurs von 200.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 200.54 oder 200.84 platziert, während 22 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOOV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VOOV-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard S&P 500 Value ETF müssen die jährliche Spanne 159.98 - 201.89 und der aktuelle Kurs 200.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.56% und 12.58%, bevor sie Orders zu 200.54 oder 200.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOOV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VOOV) im vergangenen Jahr lag bei 201.89. Innerhalb von 159.98 - 201.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 199.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard S&P 500 Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VOOV) im Laufe des Jahres betrug 159.98. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 200.54 und der Spanne 159.98 - 201.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOOV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VOOV statt?

Vanguard S&P 500 Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 199.04 und 6.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
200.17 200.70
Jahresspanne
159.98 201.89
Vorheriger Schlusskurs
199.04
Eröffnung
200.25
Bid
200.54
Ask
200.84
Tief
200.17
Hoch
200.70
Volumen
22
Tagesänderung
0.75%
Monatsänderung
0.56%
6-Monatsänderung
12.58%
Jahresänderung
6.06%
