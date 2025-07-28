QuotazioniSezioni
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF

201.12 USD 2.08 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOOV ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 200.17 e ad un massimo di 201.18.

Segui le dinamiche di Vanguard S&P 500 Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VOOV oggi?

Oggi le azioni Vanguard S&P 500 Value ETF sono prezzate a 201.12. Viene scambiato all'interno di 200.17 - 201.18, la chiusura di ieri è stata 199.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 69. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOOV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard S&P 500 Value ETF pagano dividendi?

Vanguard S&P 500 Value ETF è attualmente valutato a 201.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOOV.

Come acquistare azioni VOOV?

Puoi acquistare azioni Vanguard S&P 500 Value ETF al prezzo attuale di 201.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 201.12 o 201.42, mentre 69 e 0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOOV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VOOV?

Investire in Vanguard S&P 500 Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 159.98 - 201.89 e il prezzo attuale 201.12. Molti confrontano 0.85% e 12.91% prima di effettuare ordini su 201.12 o 201.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOOV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 201.89. All'interno di 159.98 - 201.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 199.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard S&P 500 Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VOOV) nel corso dell'anno è stato 159.98. Confrontandolo con gli attuali 201.12 e 159.98 - 201.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOOV?

Vanguard S&P 500 Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 199.04 e 6.36%.

Intervallo Giornaliero
200.17 201.18
Intervallo Annuale
159.98 201.89
Chiusura Precedente
199.04
Apertura
200.25
Bid
201.12
Ask
201.42
Minimo
200.17
Massimo
201.18
Volume
69
Variazione giornaliera
1.05%
Variazione Mensile
0.85%
Variazione Semestrale
12.91%
Variazione Annuale
6.36%
