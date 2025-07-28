- Panoramica
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
Il tasso di cambio VOOV ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 200.17 e ad un massimo di 201.18.
Segui le dinamiche di Vanguard S&P 500 Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VOOV oggi?
Oggi le azioni Vanguard S&P 500 Value ETF sono prezzate a 201.12. Viene scambiato all'interno di 200.17 - 201.18, la chiusura di ieri è stata 199.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 69. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOOV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard S&P 500 Value ETF pagano dividendi?
Vanguard S&P 500 Value ETF è attualmente valutato a 201.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOOV.
Come acquistare azioni VOOV?
Puoi acquistare azioni Vanguard S&P 500 Value ETF al prezzo attuale di 201.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 201.12 o 201.42, mentre 69 e 0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOOV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VOOV?
Investire in Vanguard S&P 500 Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 159.98 - 201.89 e il prezzo attuale 201.12. Molti confrontano 0.85% e 12.91% prima di effettuare ordini su 201.12 o 201.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOOV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 201.89. All'interno di 159.98 - 201.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 199.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard S&P 500 Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VOOV) nel corso dell'anno è stato 159.98. Confrontandolo con gli attuali 201.12 e 159.98 - 201.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOOV?
Vanguard S&P 500 Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 199.04 e 6.36%.
- Chiusura Precedente
- 199.04
- Apertura
- 200.25
- Bid
- 201.12
- Ask
- 201.42
- Minimo
- 200.17
- Massimo
- 201.18
- Volume
- 69
- Variazione giornaliera
- 1.05%
- Variazione Mensile
- 0.85%
- Variazione Semestrale
- 12.91%
- Variazione Annuale
- 6.36%