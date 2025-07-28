- Aperçu
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
Le taux de change de VOOV a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 200.17 et à un maximum de 201.18.
Suivez la dynamique Vanguard S&P 500 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VOOV aujourd'hui ?
L'action Vanguard S&P 500 Value ETF est cotée à 201.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 200.17 - 201.18, a clôturé hier à 199.04 et son volume d'échange a atteint 69. Le graphique en temps réel du cours de VOOV présente ces mises à jour.
L'action Vanguard S&P 500 Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard S&P 500 Value ETF est actuellement valorisé à 201.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOOV.
Comment acheter des actions VOOV ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard S&P 500 Value ETF au cours actuel de 201.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 201.12 ou de 201.42, le 69 et le 0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOOV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VOOV ?
Investir dans Vanguard S&P 500 Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 159.98 - 201.89 et le prix actuel 201.12. Beaucoup comparent 0.85% et 12.91% avant de passer des ordres à 201.12 ou 201.42. Consultez le graphique du cours de VOOV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 201.89. Au cours de 159.98 - 201.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 199.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard S&P 500 Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VOOV) sur l'année a été 159.98. Sa comparaison avec 201.12 et 159.98 - 201.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOOV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VOOV a-t-elle été divisée ?
Vanguard S&P 500 Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 199.04 et 6.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 199.04
- Ouverture
- 200.25
- Bid
- 201.12
- Ask
- 201.42
- Plus Bas
- 200.17
- Plus Haut
- 201.18
- Volume
- 69
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- 0.85%
- Changement à 6 Mois
- 12.91%
- Changement Annuel
- 6.36%