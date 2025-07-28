VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
今日VOOV汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点200.17和高点200.70进行交易。
关注Vanguard S&P 500 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOOV新闻
- S&P 500 Rebounds On Favorable U.S.-China Tariff War News
- Should Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) Be on Your Investing Radar?
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- VOOV: Vanguard's Value ETF Is For 'Overvalued' Nervous Nellies (NYSEARCA:VOOV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Should Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) Be on Your Investing Radar?
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
常见问题解答
VOOV股票今天的价格是多少？
Vanguard S&P 500 Value ETF股票今天的定价为200.54。它在200.17 - 200.70范围内交易，昨天的收盘价为199.04，交易量达到22。VOOV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard S&P 500 Value ETF股票是否支付股息？
Vanguard S&P 500 Value ETF目前的价值为200.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.06%和USD。实时查看图表以跟踪VOOV走势。
如何购买VOOV股票？
您可以以200.54的当前价格购买Vanguard S&P 500 Value ETF股票。订单通常设置在200.54或200.84附近，而22和0.14%显示市场活动。立即关注VOOV的实时图表更新。
如何投资VOOV股票？
投资Vanguard S&P 500 Value ETF需要考虑年度范围159.98 - 201.89和当前价格200.54。许多人在以200.54或200.84下订单之前，会比较0.56%和。实时查看VOOV价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是201.89。在159.98 - 201.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P 500 Value ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VOOV）的最低价格为159.98。将其与当前的200.54和159.98 - 201.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VOOV股票是什么时候拆分的？
Vanguard S&P 500 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、199.04和6.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 199.04
- 开盘价
- 200.25
- 卖价
- 200.54
- 买价
- 200.84
- 最低价
- 200.17
- 最高价
- 200.70
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- 12.58%
- 年变化
- 6.06%