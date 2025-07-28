报价部分
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF

200.54 USD 1.50 (0.75%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VOOV汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点200.17和高点200.70进行交易。

关注Vanguard S&P 500 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VOOV新闻

常见问题解答

VOOV股票今天的价格是多少？

Vanguard S&P 500 Value ETF股票今天的定价为200.54。它在200.17 - 200.70范围内交易，昨天的收盘价为199.04，交易量达到22。VOOV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard S&P 500 Value ETF股票是否支付股息？

Vanguard S&P 500 Value ETF目前的价值为200.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.06%和USD。实时查看图表以跟踪VOOV走势。

如何购买VOOV股票？

您可以以200.54的当前价格购买Vanguard S&P 500 Value ETF股票。订单通常设置在200.54或200.84附近，而22和0.14%显示市场活动。立即关注VOOV的实时图表更新。

如何投资VOOV股票？

投资Vanguard S&P 500 Value ETF需要考虑年度范围159.98 - 201.89和当前价格200.54。许多人在以200.54或200.84下订单之前，会比较0.56%和。实时查看VOOV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是201.89。在159.98 - 201.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard S&P 500 Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VOOV）的最低价格为159.98。将其与当前的200.54和159.98 - 201.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VOOV股票是什么时候拆分的？

Vanguard S&P 500 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、199.04和6.06%中可见。

日范围
200.17 200.70
年范围
159.98 201.89
前一天收盘价
199.04
开盘价
200.25
卖价
200.54
买价
200.84
最低价
200.17
最高价
200.70
交易量
22
日变化
0.75%
月变化
0.56%
6个月变化
12.58%
年变化
6.06%
20 十月, 星期一
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
-0.5%