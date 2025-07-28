- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
El tipo de cambio de VOOV de hoy ha cambiado un 1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.17, mientras que el máximo ha alcanzado 201.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard S&P 500 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOOV News
- S&P 500 Rebounds On Favorable U.S.-China Tariff War News
- Should Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) Be on Your Investing Radar?
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- VOOV: Vanguard's Value ETF Is For 'Overvalued' Nervous Nellies (NYSEARCA:VOOV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Should Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) Be on Your Investing Radar?
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VOOV hoy?
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) se evalúa hoy en 201.35. El instrumento se negocia dentro de 200.17 - 201.54; el cierre de ayer ha sido 199.04 y el volumen comercial ha alcanzado 127. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VOOV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard S&P 500 Value ETF?
Vanguard S&P 500 Value ETF se evalúa actualmente en 201.35. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.48% y USD. Monitoree los movimientos de VOOV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VOOV?
Puede comprar acciones de Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) al precio actual de 201.35. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 201.35 o 201.65, mientras que 127 y 0.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VOOV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VOOV?
Invertir en Vanguard S&P 500 Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 159.98 - 201.89 y el precio actual 201.35. Muchos comparan 0.96% y 13.04% antes de colocar órdenes en 201.35 o 201.65. Estudie los cambios diarios de precios de VOOV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VOOV) en el último año ha sido 201.89. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 159.98 - 201.89, una comparación con 199.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard S&P 500 Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VOOV) para el año ha sido 159.98. La comparación con los actuales 201.35 y 159.98 - 201.89 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VOOV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VOOV?
En el pasado, Vanguard S&P 500 Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 199.04 y 6.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 199.04
- Open
- 200.25
- Bid
- 201.35
- Ask
- 201.65
- Low
- 200.17
- High
- 201.54
- Volumen
- 127
- Cambio diario
- 1.16%
- Cambio mensual
- 0.96%
- Cambio a 6 meses
- 13.04%
- Cambio anual
- 6.48%