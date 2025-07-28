- Visão do mercado
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
A taxa do VOOV para hoje mudou para 0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 200.17 e o mais alto foi 200.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard S&P 500 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VOOV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VOOV hoje?
Hoje Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) está avaliado em 200.54. O instrumento é negociado dentro de 200.17 - 200.70, o fechamento de ontem foi 199.04, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOOV em tempo real.
As ações de Vanguard S&P 500 Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard S&P 500 Value ETF está avaliado em 200.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.06% e USD. Monitore os movimentos de VOOV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VOOV?
Você pode comprar ações de Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) pelo preço atual 200.54. Ordens geralmente são executadas perto de 200.54 ou 200.84, enquanto 22 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOOV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VOOV?
Investir em Vanguard S&P 500 Value ETF envolve considerar a faixa anual 159.98 - 201.89 e o preço atual 200.54. Muitos comparam 0.56% e 12.58% antes de enviar ordens em 200.54 ou 200.84. Estude as mudanças diárias de preço de VOOV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VOOV) no último ano foi 201.89. As ações oscilaram bastante dentro de 159.98 - 201.89, e a comparação com 199.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard S&P 500 Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VOOV) no ano foi 159.98. A comparação com o preço atual 200.54 e 159.98 - 201.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOOV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOOV?
No passado Vanguard S&P 500 Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 199.04 e 6.06% após os eventos corporativos.
