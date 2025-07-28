시세섹션
통화 / VOOV
주식로 돌아가기

VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF

200.54 USD 1.50 (0.75%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VOOV 환율이 오늘 0.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 200.17이고 고가는 200.70이었습니다.

Vanguard S&P 500 Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOOV News

자주 묻는 질문

오늘 VOOV 주식의 가격은?

Vanguard S&P 500 Value ETF 주식은 당일 200.54에 가격이 책정되며 200.17 - 200.70 내에서 거래되고 어제의 종가는 199.04 였고 거래 볼륨은 22이었습니다. VOOV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Vanguard S&P 500 Value ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Vanguard S&P 500 Value ETF은 현재 200.54로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 6.06% 및 USD를 지켜 봅니다. VOOV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

VOOV 주식을 매수하는 방법은?

Vanguard S&P 500 Value ETF의 주식을 현재 200.54의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 200.84 근처로 접수되며 22 및 0.14%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 VOOV의 업데이트를 확인해 보세요.

VOOV 주식에 투자하는 방법은?

Vanguard S&P 500 Value ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 159.98 - 201.89 및 현재 가격 200.54을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.56% 및 12.58%를 비교합니다. VOOV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

ETF Shares 주식 최고가는?

지난해 ETF Shares의 최고가는 201.89였습니다. 159.98 - 201.89 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 199.04와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Vanguard S&P 500 Value ETF의 움직임을 살펴보세요.

ETF Shares 최저가는?

연중 ETF Shares (VOOV)의 최저 가격은 159.98였습니다. 현재 200.54 및 159.98 - 201.89와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. VOOV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

VOOV 주식의 분할은 언제였는지?

Vanguard S&P 500 Value ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 199.04 및 6.06%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
200.17 200.70
년간 변동
159.98 201.89
이전 종가
199.04
시가
200.25
Bid
200.54
Ask
200.84
저가
200.17
고가
200.70
볼륨
22
일일 변동
0.75%
월 변동
0.56%
6개월 변동
12.58%
년간 변동율
6.06%
20 10월, 월요일
14:00
USD
CB 경기선행지수 m/m
활동
예측값
-0.3%
훑어보기
-0.5%