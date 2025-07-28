- 概要
VOOV: Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOVの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり200.17の安値と201.54の高値で取引されました。
Vanguard S&P 500 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VOOV株の現在の価格は？
Vanguard S&P 500 Value ETFの株価は本日201.35です。200.17 - 201.54内で取引され、前日の終値は199.04、取引量は127に達しました。VOOVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard S&P 500 Value ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard S&P 500 Value ETFの現在の価格は201.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.48%やUSDにも注目します。VOOVの動きはライブチャートで確認できます。
VOOV株を買う方法は？
Vanguard S&P 500 Value ETFの株は現在201.35で購入可能です。注文は通常201.35または201.65付近で行われ、127や0.55%が市場の動きを示します。VOOVの最新情報はライブチャートで確認できます。
VOOV株に投資する方法は？
Vanguard S&P 500 Value ETFへの投資では、年間の値幅159.98 - 201.89と現在の201.35を考慮します。注文は多くの場合201.35や201.65で行われる前に、0.96%や13.04%と比較されます。VOOVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は201.89でした。159.98 - 201.89内で株価は大きく変動し、199.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard S&P 500 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VOOV)の年間最安値は159.98でした。現在の201.35や159.98 - 201.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOOVの動きはライブチャートで確認できます。
VOOVの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard S&P 500 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、199.04、6.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 199.04
- 始値
- 200.25
- 買値
- 201.35
- 買値
- 201.65
- 安値
- 200.17
- 高値
- 201.54
- 出来高
- 127
- 1日の変化
- 1.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 13.04%
- 1年の変化
- 6.48%