VMI: Valmont Industries Inc
375.18 USD 4.16 (1.10%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VMI fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 373.85 ve Yüksek fiyatı olarak 378.00 aralığında işlem gördü.
Valmont Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
373.85 378.00
Yıllık aralık
250.07 388.45
- Önceki kapanış
- 379.34
- Açılış
- 376.02
- Satış
- 375.18
- Alış
- 375.48
- Düşük
- 373.85
- Yüksek
- 378.00
- Hacim
- 174
- Günlük değişim
- -1.10%
- Aylık değişim
- 3.41%
- 6 aylık değişim
- 31.53%
- Yıllık değişim
- 29.66%
21 Eylül, Pazar