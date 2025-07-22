Valute / VMI
VMI: Valmont Industries Inc
375.18 USD 4.16 (1.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VMI ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 373.85 e ad un massimo di 378.00.
Segui le dinamiche di Valmont Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
373.85 378.00
Intervallo Annuale
250.07 388.45
- Chiusura Precedente
- 379.34
- Apertura
- 376.02
- Bid
- 375.18
- Ask
- 375.48
- Minimo
- 373.85
- Massimo
- 378.00
- Volume
- 174
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 3.41%
- Variazione Semestrale
- 31.53%
- Variazione Annuale
- 29.66%
20 settembre, sabato