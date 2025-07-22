QuotazioniSezioni
VMI: Valmont Industries Inc

375.18 USD 4.16 (1.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VMI ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 373.85 e ad un massimo di 378.00.

Segui le dinamiche di Valmont Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
373.85 378.00
Intervallo Annuale
250.07 388.45
Chiusura Precedente
379.34
Apertura
376.02
Bid
375.18
Ask
375.48
Minimo
373.85
Massimo
378.00
Volume
174
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
3.41%
Variazione Semestrale
31.53%
Variazione Annuale
29.66%
20 settembre, sabato