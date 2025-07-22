货币 / VMI
VMI: Valmont Industries Inc
375.24 USD 1.31 (0.35%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VMI汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点371.88和高点376.88进行交易。
关注Valmont Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
371.88 376.88
年范围
250.07 388.45
- 前一天收盘价
- 373.93
- 开盘价
- 371.95
- 卖价
- 375.24
- 买价
- 375.54
- 最低价
- 371.88
- 最高价
- 376.88
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 3.42%
- 6个月变化
- 31.55%
- 年变化
- 29.68%
