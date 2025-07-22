통화 / VMI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VMI: Valmont Industries Inc
375.18 USD 4.16 (1.10%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VMI 환율이 오늘 -1.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 373.85이고 고가는 378.00이었습니다.
Valmont Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMI News
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Valmont Industries, Inc. (VMI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- 발몬트 인더스트리, 주가 사상 최고치인 384.84달러 기록
- Valmont Industries stock reaches all-time high at $384.84
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stifel reiterates Buy rating on Valmont Industries stock, maintains $400 price target
- Why Is Valmont (VMI) Up 1.6% Since Last Earnings Report?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Valmont Industries (VMI) is a Great Choice
- Valmont Industries, Inc. (VMI) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Valmont Industries stock hits all-time high at 379.25 USD
- Valmont Industries: Multi-Year Growth Catalysts And Attractive Valuation (NYSE:VMI)
- Valmont Industries declares $0.68 quarterly dividend
- Mobileye Q2 Earnings Beat Estimates, 2025 Guidance Raised
- Gentex Q2 Earnings Surpass Estimates, 2025 Guidance Raised
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Valmont Industries (VMI) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Valmont Industries (VMI) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Valmont Beats Q2 Earnings and Sales Estimates, Raises EPS Outlook
- Implied Volatility Surging for Valmont Industries Stock Options
- Stifel reiterates Buy rating on Valmont Industries stock, maintains $400 price target
- Valmont Industries price target raised to $400 from $325 at DA Davidson
- Valmont Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VMI)
- Earnings call transcript: Valmont Industries beats Q2 2025 earnings estimates
- Valmont (VMI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
일일 변동 비율
373.85 378.00
년간 변동
250.07 388.45
- 이전 종가
- 379.34
- 시가
- 376.02
- Bid
- 375.18
- Ask
- 375.48
- 저가
- 373.85
- 고가
- 378.00
- 볼륨
- 174
- 일일 변동
- -1.10%
- 월 변동
- 3.41%
- 6개월 변동
- 31.53%
- 년간 변동율
- 29.66%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K