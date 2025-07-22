Moedas / VMI
VMI: Valmont Industries Inc
375.25 USD 2.65 (0.71%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VMI para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 372.45 e o mais alto foi 375.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Valmont Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VMI Notícias
Faixa diária
372.45 375.94
Faixa anual
250.07 388.45
- Fechamento anterior
- 372.60
- Open
- 373.09
- Bid
- 375.25
- Ask
- 375.55
- Low
- 372.45
- High
- 375.94
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- 3.43%
- Mudança de 6 meses
- 31.56%
- Mudança anual
- 29.68%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh