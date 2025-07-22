Devises / VMI
VMI: Valmont Industries Inc
375.18 USD 4.16 (1.10%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VMI a changé de -1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 373.85 et à un maximum de 378.00.
Suivez la dynamique Valmont Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VMI Nouvelles
Range quotidien
373.85 378.00
Range Annuel
250.07 388.45
- Clôture Précédente
- 379.34
- Ouverture
- 376.02
- Bid
- 375.18
- Ask
- 375.48
- Plus Bas
- 373.85
- Plus Haut
- 378.00
- Volume
- 174
- Changement quotidien
- -1.10%
- Changement Mensuel
- 3.41%
- Changement à 6 Mois
- 31.53%
- Changement Annuel
- 29.66%
20 septembre, samedi