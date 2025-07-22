CotationsSections
VMI: Valmont Industries Inc

375.18 USD 4.16 (1.10%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VMI a changé de -1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 373.85 et à un maximum de 378.00.

Suivez la dynamique Valmont Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
373.85 378.00
Range Annuel
250.07 388.45
Clôture Précédente
379.34
Ouverture
376.02
Bid
375.18
Ask
375.48
Plus Bas
373.85
Plus Haut
378.00
Volume
174
Changement quotidien
-1.10%
Changement Mensuel
3.41%
Changement à 6 Mois
31.53%
Changement Annuel
29.66%
