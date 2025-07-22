КотировкиРазделы
VMI
VMI: Valmont Industries Inc

373.93 USD 3.86 (1.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VMI за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 371.66, а максимальная — 381.32.

Следите за динамикой Valmont Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
371.66 381.32
Годовой диапазон
250.07 388.45
Предыдущее закрытие
377.79
Open
378.19
Bid
373.93
Ask
374.23
Low
371.66
High
381.32
Объем
191
Дневное изменение
-1.02%
Месячное изменение
3.06%
6-месячное изменение
31.09%
Годовое изменение
29.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.