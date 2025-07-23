Dövizler / VMEO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VMEO: Vimeo Inc
7.73 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VMEO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.72 ve Yüksek fiyatı olarak 7.75 aralığında işlem gördü.
Vimeo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMEO haberleri
- Vimeo, Inc. (VMEO) Is Up 74.27% in One Week: What You Should Know
- Vimeo Agrees To Acquisition By Bending Spoons In All-Cash Transaction Valuing It ~$1.38B
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Truist Securities, Vimeo hissesini bekleyen satın alım nedeniyle Tut’a düşürdü
- Truist Securities downgrades Vimeo stock rating to Hold on pending acquisition
- Vimeo: Bending Spoons Gives This Struggling Video Platform A Lifeline (NASDAQ:VMEO)
- Strength Seen in Vimeo (VMEO): Can Its 60.9% Jump Turn into More Strength?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- Vimeo stock to be acquired by Bending Spoons for $7.85 per share
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Vimeo (VMEO) Might be Well Poised for a Surge
- Globalstar (GSAT) and Vimeo (VMEO) Are Aggressive Growth Stocks
- Can Coherent Corp's AI-Driven Growth Keep Up Its Momentum?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Vimeo (VMEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Compared to Estimates, Vimeo (VMEO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Vimeo Q2 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Vimeo (VMEO) Q2 EPS Beats by 1,500%
- Vimeo Stock: Upside Hinges On Strong Enterprise Bookings Growth (NASDAQ:VMEO)
Günlük aralık
7.72 7.75
Yıllık aralık
3.64 7.90
- Önceki kapanış
- 7.73
- Açılış
- 7.74
- Satış
- 7.73
- Alış
- 8.03
- Düşük
- 7.72
- Yüksek
- 7.75
- Hacim
- 4.601 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 86.71%
- 6 aylık değişim
- 47.24%
- Yıllık değişim
- 52.17%
21 Eylül, Pazar