통화 / VMEO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VMEO: Vimeo Inc
7.73 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VMEO 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.72이고 고가는 7.75이었습니다.
Vimeo Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMEO News
- Vimeo, Inc. (VMEO) Is Up 74.27% in One Week: What You Should Know
- Vimeo Agrees To Acquisition By Bending Spoons In All-Cash Transaction Valuing It ~$1.38B
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- 트루이스트, 비메오(VMEO) 투자의견 ’보유’로 하향
- Truist Securities downgrades Vimeo stock rating to Hold on pending acquisition
- Vimeo: Bending Spoons Gives This Struggling Video Platform A Lifeline (NASDAQ:VMEO)
- Strength Seen in Vimeo (VMEO): Can Its 60.9% Jump Turn into More Strength?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- Vimeo stock to be acquired by Bending Spoons for $7.85 per share
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Vimeo (VMEO) Might be Well Poised for a Surge
- Globalstar (GSAT) and Vimeo (VMEO) Are Aggressive Growth Stocks
- Can Coherent Corp's AI-Driven Growth Keep Up Its Momentum?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Vimeo (VMEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Compared to Estimates, Vimeo (VMEO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Vimeo Q2 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Vimeo (VMEO) Q2 EPS Beats by 1,500%
- Vimeo Stock: Upside Hinges On Strong Enterprise Bookings Growth (NASDAQ:VMEO)
일일 변동 비율
7.72 7.75
년간 변동
3.64 7.90
- 이전 종가
- 7.73
- 시가
- 7.74
- Bid
- 7.73
- Ask
- 8.03
- 저가
- 7.72
- 고가
- 7.75
- 볼륨
- 4.601 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 86.71%
- 6개월 변동
- 47.24%
- 년간 변동율
- 52.17%
20 9월, 토요일