通貨 / VMEO
VMEO: Vimeo Inc
7.73 USD 0.01 (0.13%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VMEOの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり7.73の安値と7.76の高値で取引されました。
Vimeo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.73 7.76
1年のレンジ
3.64 7.90
- 以前の終値
- 7.74
- 始値
- 7.74
- 買値
- 7.73
- 買値
- 8.03
- 安値
- 7.73
- 高値
- 7.76
- 出来高
- 3.364 K
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- 86.71%
- 6ヶ月の変化
- 47.24%
- 1年の変化
- 52.17%
