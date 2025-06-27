Валюты / VMEO
VMEO: Vimeo Inc
7.73 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VMEO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.72, а максимальная — 7.74.
Следите за динамикой Vimeo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VMEO
- Vimeo Agrees To Acquisition By Bending Spoons In All-Cash Transaction Valuing It ~$1.38B
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Truist Securities понижает рейтинг акций Vimeo до "Держать" в связи с предстоящим поглощением
- Truist Securities downgrades Vimeo stock rating to Hold on pending acquisition
- Vimeo: Bending Spoons Gives This Struggling Video Platform A Lifeline (NASDAQ:VMEO)
- Strength Seen in Vimeo (VMEO): Can Its 60.9% Jump Turn into More Strength?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- Vimeo stock to be acquired by Bending Spoons for $7.85 per share
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Vimeo (VMEO) Might be Well Poised for a Surge
- Globalstar (GSAT) and Vimeo (VMEO) Are Aggressive Growth Stocks
- Can Coherent Corp's AI-Driven Growth Keep Up Its Momentum?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Vimeo (VMEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Compared to Estimates, Vimeo (VMEO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Vimeo Q2 2025 beats EPS forecast, stock rises
- Vimeo (VMEO) Q2 EPS Beats by 1,500%
- Vimeo Stock: Upside Hinges On Strong Enterprise Bookings Growth (NASDAQ:VMEO)
- Piper Sandler reiterates monday.com stock rating on growth potential
Дневной диапазон
7.72 7.74
Годовой диапазон
3.64 7.90
- Предыдущее закрытие
- 7.73
- Open
- 7.73
- Bid
- 7.73
- Ask
- 8.03
- Low
- 7.72
- High
- 7.74
- Объем
- 4.086 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 86.71%
- 6-месячное изменение
- 47.24%
- Годовое изменение
- 52.17%
