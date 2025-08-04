Währungen / VMEO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VMEO: Vimeo Inc
7.74 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VMEO hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.74 bis zu einem Hoch von 7.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vimeo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMEO News
- Vimeo, Inc. (VMEO) Is Up 74.27% in One Week: What You Should Know
- Vimeo Agrees To Acquisition By Bending Spoons In All-Cash Transaction Valuing It ~$1.38B
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Truist Securities stuft Vimeo-Aktie wegen bevorstehender Übernahme auf "Hold" herab
- Truist Securities downgrades Vimeo stock rating to Hold on pending acquisition
- Vimeo: Bending Spoons Gives This Struggling Video Platform A Lifeline (NASDAQ:VMEO)
- Strength Seen in Vimeo (VMEO): Can Its 60.9% Jump Turn into More Strength?
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- Vimeo wird für 1,38 Milliarden US-Dollar von Bending Spoons übernommen
- Vimeo stock to be acquired by Bending Spoons for $7.85 per share
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Dow Dips 250 Points; US Producer Prices Fall - Cuprina Holdings (Cayman) (NASDAQ:CUPR), Rubrik (NYSE:RBRK)
- Bending Spoons übernimmt Vimeo in 1,38-Milliarden-Dollar-Barübernahme
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Why Vimeo (VMEO) Might be Well Poised for a Surge
- Globalstar (GSAT) and Vimeo (VMEO) Are Aggressive Growth Stocks
- Can Coherent Corp's AI-Driven Growth Keep Up Its Momentum?
- COHR Stock Gains 14% in 3 Months: Is This a Buying Opportunity?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Vimeo (VMEO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Compared to Estimates, Vimeo (VMEO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Vimeo Q2 2025 beats EPS forecast, stock rises
Tagesspanne
7.74 7.75
Jahresspanne
3.64 7.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.73
- Eröffnung
- 7.74
- Bid
- 7.74
- Ask
- 8.04
- Tief
- 7.74
- Hoch
- 7.75
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 86.96%
- 6-Monatsänderung
- 47.43%
- Jahresänderung
- 52.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K