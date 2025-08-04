KurseKategorien
Währungen / VMEO
Zurück zum Aktien

VMEO: Vimeo Inc

7.74 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VMEO hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.74 bis zu einem Hoch von 7.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vimeo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VMEO News

Tagesspanne
7.74 7.75
Jahresspanne
3.64 7.90
Vorheriger Schlusskurs
7.73
Eröffnung
7.74
Bid
7.74
Ask
8.04
Tief
7.74
Hoch
7.75
Volumen
106
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
86.96%
6-Monatsänderung
47.43%
Jahresänderung
52.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K