VLY: Valley National Bancorp
10.95 USD 0.15 (1.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VLY fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.90 ve Yüksek fiyatı olarak 11.09 aralığında işlem gördü.
Valley National Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLY haberleri
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Flagstar Financial Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Valley National Q2 Earnings Beat on Y/Y Revenue Rise, Stock Slips 1.8%
- Valley National Posts Q2 Profit Jump
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Earnings call transcript: Valley National Bancorp surpasses Q2 2025 earnings estimates
- Valley National Bancorp falls as Q2 results fail to impress investors
- Valley (VLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Valley National Q2 2025 slides: Earnings surge 26% as NIM expansion continues
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unlocking Q2 Potential of Valley National (VLY): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Valley National Bancorp declares quarterly dividends
- 15 names that Morgan Stanley’s analysts expect to move meaningfully on earnings
- Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
- Valley National Bancorp: Potentially Undervalued, But Still Not A Buy (NASDAQ:VLY)
Günlük aralık
10.90 11.09
Yıllık aralık
7.49 11.11
- Önceki kapanış
- 11.10
- Açılış
- 11.06
- Satış
- 10.95
- Alış
- 11.25
- Düşük
- 10.90
- Yüksek
- 11.09
- Hacim
- 10.933 K
- Günlük değişim
- -1.35%
- Aylık değişim
- 6.52%
- 6 aylık değişim
- 24.29%
- Yıllık değişim
- 21.94%
21 Eylül, Pazar