VLY: Valley National Bancorp

11.10 USD 0.38 (3.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VLY hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.74 bis zu einem Hoch von 11.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Valley National Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.74 11.11
Jahresspanne
7.49 11.11
Vorheriger Schlusskurs
10.72
Eröffnung
10.77
Bid
11.10
Ask
11.40
Tief
10.74
Hoch
11.11
Volumen
9.408 K
Tagesänderung
3.54%
Monatsänderung
7.98%
6-Monatsänderung
25.99%
Jahresänderung
23.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K