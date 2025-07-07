Währungen / VLY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VLY: Valley National Bancorp
11.10 USD 0.38 (3.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VLY hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.74 bis zu einem Hoch von 11.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valley National Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLY News
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Flagstar Financial Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Valley National Q2 Earnings Beat on Y/Y Revenue Rise, Stock Slips 1.8%
- Valley National Posts Q2 Profit Jump
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Earnings call transcript: Valley National Bancorp surpasses Q2 2025 earnings estimates
- Valley National Bancorp falls as Q2 results fail to impress investors
- Valley (VLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Valley National Q2 2025 slides: Earnings surge 26% as NIM expansion continues
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unlocking Q2 Potential of Valley National (VLY): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Valley National Bancorp declares quarterly dividends
- 15 names that Morgan Stanley’s analysts expect to move meaningfully on earnings
- Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
- Valley National Bancorp: Potentially Undervalued, But Still Not A Buy (NASDAQ:VLY)
Tagesspanne
10.74 11.11
Jahresspanne
7.49 11.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.72
- Eröffnung
- 10.77
- Bid
- 11.10
- Ask
- 11.40
- Tief
- 10.74
- Hoch
- 11.11
- Volumen
- 9.408 K
- Tagesänderung
- 3.54%
- Monatsänderung
- 7.98%
- 6-Monatsänderung
- 25.99%
- Jahresänderung
- 23.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K