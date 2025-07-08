Devises / VLY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VLY: Valley National Bancorp
10.95 USD 0.15 (1.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VLY a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.90 et à un maximum de 11.09.
Suivez la dynamique Valley National Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLY Nouvelles
- Les perspectives des banques américaines de moyenne capitalisation pour 2026 "optimistes", selon Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Flagstar Financial Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Valley National Q2 Earnings Beat on Y/Y Revenue Rise, Stock Slips 1.8%
- Valley National Posts Q2 Profit Jump
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Earnings call transcript: Valley National Bancorp surpasses Q2 2025 earnings estimates
- Valley National Bancorp falls as Q2 results fail to impress investors
- Valley (VLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Valley National Q2 2025 slides: Earnings surge 26% as NIM expansion continues
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unlocking Q2 Potential of Valley National (VLY): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Valley National Bancorp declares quarterly dividends
- 15 names that Morgan Stanley’s analysts expect to move meaningfully on earnings
- Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
Range quotidien
10.90 11.09
Range Annuel
7.49 11.11
- Clôture Précédente
- 11.10
- Ouverture
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Plus Bas
- 10.90
- Plus Haut
- 11.09
- Volume
- 10.933 K
- Changement quotidien
- -1.35%
- Changement Mensuel
- 6.52%
- Changement à 6 Mois
- 24.29%
- Changement Annuel
- 21.94%
20 septembre, samedi