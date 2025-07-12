Divisas / VLY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VLY: Valley National Bancorp
10.72 USD 0.14 (1.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VLY de hoy ha cambiado un 1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.60, mientras que el máximo ha alcanzado 11.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valley National Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VLY News
- Perspectivas para bancos estadounidenses de mediana capitalización para 2026 "optimistas", según Barclays
- Perspectivas para bancos medianos de EE.UU. hacia 2026 son "optimistas", según Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Flagstar Financial Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Valley National Q2 Earnings Beat on Y/Y Revenue Rise, Stock Slips 1.8%
- Valley National Posts Q2 Profit Jump
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valley National (VLY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Earnings call transcript: Valley National Bancorp surpasses Q2 2025 earnings estimates
- Valley National Bancorp falls as Q2 results fail to impress investors
- Valley (VLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Valley National Q2 2025 slides: Earnings surge 26% as NIM expansion continues
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unlocking Q2 Potential of Valley National (VLY): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Valley National Bancorp declares quarterly dividends
- 15 names that Morgan Stanley’s analysts expect to move meaningfully on earnings
- Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Risk Management For Today's Income Portfolios
Rango diario
10.60 11.04
Rango anual
7.49 11.10
- Cierres anteriores
- 10.58
- Open
- 10.62
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 10.60
- High
- 11.04
- Volumen
- 9.409 K
- Cambio diario
- 1.32%
- Cambio mensual
- 4.28%
- Cambio a 6 meses
- 21.68%
- Cambio anual
- 19.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B