VLY: Valley National Bancorp
10.58 USD 0.07 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLY за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.71.
Следите за динамикой Valley National Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VLY
- Прогноз по банкам США со средней капитализацией на 2026 год «оптимистичный» — Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Flagstar Financial Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Valley National Q2 Earnings Beat on Y/Y Revenue Rise, Stock Slips 1.8%
- Valley National Posts Q2 Profit Jump
- Earnings call transcript: Valley National Bancorp surpasses Q2 2025 earnings estimates
- Valley National Bancorp falls as Q2 results fail to impress investors
- Valley (VLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Valley National Q2 2025 slides: Earnings surge 26% as NIM expansion continues
- Valley National (VLY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Eagle Bancorp (EGBN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unlocking Q2 Potential of Valley National (VLY): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Valley National Bancorp declares quarterly dividends
- 15 names that Morgan Stanley’s analysts expect to move meaningfully on earnings
- Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valley National (VLY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
Дневной диапазон
10.46 10.71
Годовой диапазон
7.49 11.10
- Предыдущее закрытие
- 10.65
- Open
- 10.66
- Bid
- 10.58
- Ask
- 10.88
- Low
- 10.46
- High
- 10.71
- Объем
- 9.052 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 2.92%
- 6-месячное изменение
- 20.09%
- Годовое изменение
- 17.82%
