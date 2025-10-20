- Genel bakış
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.38 ve Yüksek fiyatı olarak 57.72 aralığında işlem gördü.
Vanguard Long-Term Treasury ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VGLT haberleri
Sıkça sorulan sorular
VGLT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Long-Term Treasury ETF hisse senedi 57.53 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 57.38 - 57.72 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 57.80 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2126 değerine ulaştı. VGLT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Long-Term Treasury ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Long-Term Treasury ETF hisse senedi şu anda 57.53 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.74% ve USD değerlerini izler. VGLT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VGLT hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Long-Term Treasury ETF hisselerini şu anki 57.53 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 57.53 ve Ask 57.83 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2126 ve günlük değişim oranı 0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VGLT fiyat hareketlerini takip edin.
VGLT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Long-Term Treasury ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 53.17 - 59.50 ve mevcut fiyatı 57.53 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 57.53 veya Ask 57.83 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.11% ve 6 aylık değişim oranı 1.57% değerlerini karşılaştırır. VGLT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 59.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 53.17 - 59.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 57.80 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Long-Term Treasury ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VGLT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 53.17 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 57.53 ve hareket ettiği yıllık aralık 53.17 - 59.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VGLT fiyat hareketlerini izleyin.
VGLT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Long-Term Treasury ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 57.80 ve yıllık değişim oranı -0.74% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 57.80
- Açılış
- 57.39
- Satış
- 57.53
- Alış
- 57.83
- Düşük
- 57.38
- Yüksek
- 57.72
- Hacim
- 2.126 K
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 1.11%
- 6 aylık değişim
- 1.57%
- Yıllık değişim
- -0.74%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.2%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.7%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.2%
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.7%
- Önceki
- 2.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.3%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.9%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 420
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 550
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki