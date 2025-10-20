- Panorámica
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
El tipo de cambio de VGLT de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.38, mientras que el máximo ha alcanzado 57.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Long-Term Treasury ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VGLT hoy?
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) se evalúa hoy en 57.53. El instrumento se negocia dentro de 57.38 - 57.72; el cierre de ayer ha sido 57.80 y el volumen comercial ha alcanzado 2126. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VGLT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Long-Term Treasury ETF?
Vanguard Long-Term Treasury ETF se evalúa actualmente en 57.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.74% y USD. Monitoree los movimientos de VGLT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VGLT?
Puede comprar acciones de Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) al precio actual de 57.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.53 o 57.83, mientras que 2126 y 0.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VGLT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VGLT?
Invertir en Vanguard Long-Term Treasury ETF implica tener en cuenta el rango anual 53.17 - 59.50 y el precio actual 57.53. Muchos comparan 1.11% y 1.57% antes de colocar órdenes en 57.53 o 57.83. Estudie los cambios diarios de precios de VGLT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VGLT) en el último año ha sido 59.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 53.17 - 59.50, una comparación con 57.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Long-Term Treasury ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VGLT) para el año ha sido 53.17. La comparación con los actuales 57.53 y 53.17 - 59.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VGLT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VGLT?
En el pasado, Vanguard Long-Term Treasury ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.80 y -0.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.80
- Open
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- Low
- 57.38
- High
- 57.72
- Volumen
- 2.126 K
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- 1.11%
- Cambio a 6 meses
- 1.57%
- Cambio anual
- -0.74%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.9%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.3%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.9%
- Prev.
- 0.9%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 420
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 550
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.