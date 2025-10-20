- 概要
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLTの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり57.38の安値と57.72の高値で取引されました。
Vanguard Long-Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VGLT株の現在の価格は？
Vanguard Long-Term Treasury ETFの株価は本日57.53です。57.38 - 57.72内で取引され、前日の終値は57.80、取引量は2126に達しました。VGLTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Long-Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Long-Term Treasury ETFの現在の価格は57.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.74%やUSDにも注目します。VGLTの動きはライブチャートで確認できます。
VGLT株を買う方法は？
Vanguard Long-Term Treasury ETFの株は現在57.53で購入可能です。注文は通常57.53または57.83付近で行われ、2126や0.24%が市場の動きを示します。VGLTの最新情報はライブチャートで確認できます。
VGLT株に投資する方法は？
Vanguard Long-Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅53.17 - 59.50と現在の57.53を考慮します。注文は多くの場合57.53や57.83で行われる前に、1.11%や1.57%と比較されます。VGLTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は59.50でした。53.17 - 59.50内で株価は大きく変動し、57.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Long-Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VGLT)の年間最安値は53.17でした。現在の57.53や53.17 - 59.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGLTの動きはライブチャートで確認できます。
VGLTの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Long-Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.80、-0.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 57.80
- 始値
- 57.39
- 買値
- 57.53
- 買値
- 57.83
- 安値
- 57.38
- 高値
- 57.72
- 出来高
- 2.126 K
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.11%
- 6ヶ月の変化
- 1.57%
- 1年の変化
- -0.74%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.9%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.7%
- 実際
-
- 期待
- 0.3%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.9%
- 前
- 0.9%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 420
- 実際
-
- 期待
- 前
- 550
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前