Vanguard Long-Term Treasury ETFの現在の価格は57.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.74%やUSDにも注目します。VGLTの動きはライブチャートで確認できます。

ETF Shares(VGLT)の年間最安値は53.17でした。現在の57.53や53.17 - 59.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGLTの動きはライブチャートで確認できます。