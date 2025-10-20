- Aperçu
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
Le taux de change de VGLT a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.38 et à un maximum de 57.72.
Suivez la dynamique Vanguard Long-Term Treasury ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VGLT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VGLT aujourd'hui ?
L'action Vanguard Long-Term Treasury ETF est cotée à 57.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 57.38 - 57.72, a clôturé hier à 57.80 et son volume d'échange a atteint 2126. Le graphique en temps réel du cours de VGLT présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Long-Term Treasury ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Long-Term Treasury ETF est actuellement valorisé à 57.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VGLT.
Comment acheter des actions VGLT ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Long-Term Treasury ETF au cours actuel de 57.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.53 ou de 57.83, le 2126 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VGLT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VGLT ?
Investir dans Vanguard Long-Term Treasury ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.17 - 59.50 et le prix actuel 57.53. Beaucoup comparent 1.11% et 1.57% avant de passer des ordres à 57.53 ou 57.83. Consultez le graphique du cours de VGLT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 59.50. Au cours de 53.17 - 59.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Long-Term Treasury ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VGLT) sur l'année a été 53.17. Sa comparaison avec 57.53 et 53.17 - 59.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VGLT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VGLT a-t-elle été divisée ?
Vanguard Long-Term Treasury ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.80 et -0.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 57.80
- Ouverture
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- Plus Bas
- 57.38
- Plus Haut
- 57.72
- Volume
- 2.126 K
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 1.11%
- Changement à 6 Mois
- 1.57%
- Changement Annuel
- -0.74%
