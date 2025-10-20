- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.38이고 고가는 57.72이었습니다.
Vanguard Long-Term Treasury ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGLT News
- Why Treasury yields keep rising despite Fed rate cuts, putting bonds under pressure
- U.S. Fed Cuts Rates Amid Economic And Data Uncertainty
- Rates Spark: Fed And ECB In A Good Place
- Fed Delivers Despite Data Drought
- Fed Watch: 'Risk Management' Continues
- Rates Spark: Focus On Quantitative Tightening Tweaks From The Fed
- The Rapid Evaporation Of Liquidity
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- If The Fed Ends QT Too Soon, It Risks Discrediting Its Ceiling Tools
- Rates Spark: Upside Potential For Euro Rates Should Not Be Underestimated
- Slower Inflation But Rising Uncertainty In September
- Why The Market Won't Go Down
- Soft Sentiment Vs. Resilient Data — Which Way Will Macro Surprise?
- Markets Weekly Outlook: Trump-Xi Meeting, Earnings And Central Banks
- Massive Outlier In Owner’s Equivalent Of Rent Pushed Down CPI, Core CPI, Core Services CPI
- Consumer Price Index: Inflation Rises To 3.0% In September, Lower Than Expected
- Cracks Emerge Beneath Market Resilience, Challenging Areas Of The U.S. Economy
- Rates Spark: Stuff Perking Interest As We End The Week
- Above The Noise: Has The ‘Bubble Talk’ Been Blown Out Of Proportion?
- Will Friday’s CPI Release Clarify Or Blur The Inflation Outlook?
- Rates Spark: Front Ends Are Steady, But Lots Going On
- Weekly Treasury Simulation, October 17, 2025: Ten Year Range For The 3-Month Bill Yield
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
자주 묻는 질문
오늘 VGLT 주식의 가격은?
Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식은 당일 57.53에 가격이 책정되며 57.38 - 57.72 내에서 거래되고 어제의 종가는 57.80 였고 거래 볼륨은 2126이었습니다. VGLT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Vanguard Long-Term Treasury ETF은 현재 57.53로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.74% 및 USD를 지켜 봅니다. VGLT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
VGLT 주식을 매수하는 방법은?
Vanguard Long-Term Treasury ETF의 주식을 현재 57.53의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 57.83 근처로 접수되며 2126 및 0.24%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 VGLT의 업데이트를 확인해 보세요.
VGLT 주식에 투자하는 방법은?
Vanguard Long-Term Treasury ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 53.17 - 59.50 및 현재 가격 57.53을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.11% 및 1.57%를 비교합니다. VGLT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
ETF Shares 주식 최고가는?
지난해 ETF Shares의 최고가는 59.50였습니다. 53.17 - 59.50 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 57.80와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Vanguard Long-Term Treasury ETF의 움직임을 살펴보세요.
ETF Shares 최저가는?
연중 ETF Shares (VGLT)의 최저 가격은 53.17였습니다. 현재 57.53 및 53.17 - 59.50와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. VGLT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
VGLT 주식의 분할은 언제였는지?
Vanguard Long-Term Treasury ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 57.80 및 -0.74%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 57.80
- 시가
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- 저가
- 57.38
- 고가
- 57.72
- 볼륨
- 2.126 K
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 1.11%
- 6개월 변동
- 1.57%
- 년간 변동율
- -0.74%
- 활동
-
- 예측값
- 0.2%
- 훑어보기
- 0.2%
- 활동
-
- 예측값
- 2.7%
- 훑어보기
- 2.9%
- 활동
-
- 예측값
- 0.2%
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
-
- 예측값
- 2.7%
- 훑어보기
- 2.7%
- 활동
-
- 예측값
- 0.3%
- 훑어보기
- 0.6%
- 활동
-
- 예측값
- 0.9%
- 훑어보기
- 0.9%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 420
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 550
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기