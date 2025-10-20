시세섹션
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF

57.53 USD 0.27 (0.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VGLT 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.38이고 고가는 57.72이었습니다.

Vanguard Long-Term Treasury ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 VGLT 주식의 가격은?

Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식은 당일 57.53에 가격이 책정되며 57.38 - 57.72 내에서 거래되고 어제의 종가는 57.80 였고 거래 볼륨은 2126이었습니다. VGLT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Vanguard Long-Term Treasury ETF은 현재 57.53로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -0.74% 및 USD를 지켜 봅니다. VGLT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

VGLT 주식을 매수하는 방법은?

Vanguard Long-Term Treasury ETF의 주식을 현재 57.53의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 57.83 근처로 접수되며 2126 및 0.24%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 VGLT의 업데이트를 확인해 보세요.

VGLT 주식에 투자하는 방법은?

Vanguard Long-Term Treasury ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 53.17 - 59.50 및 현재 가격 57.53을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.11% 및 1.57%를 비교합니다. VGLT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

ETF Shares 주식 최고가는?

지난해 ETF Shares의 최고가는 59.50였습니다. 53.17 - 59.50 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 57.80와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Vanguard Long-Term Treasury ETF의 움직임을 살펴보세요.

ETF Shares 최저가는?

연중 ETF Shares (VGLT)의 최저 가격은 53.17였습니다. 현재 57.53 및 53.17 - 59.50와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. VGLT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

VGLT 주식의 분할은 언제였는지?

Vanguard Long-Term Treasury ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 57.80 및 -0.74%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
57.38 57.72
년간 변동
53.17 59.50
이전 종가
57.80
시가
57.39
Bid
57.53
Ask
57.83
저가
57.38
고가
57.72
볼륨
2.126 K
일일 변동
-0.47%
월 변동
1.11%
6개월 변동
1.57%
년간 변동율
-0.74%
31 10월, 금요일
12:30
USD
핵심 PCE 가격 지수
활동
예측값
0.2%
훑어보기
0.2%
12:30
USD
핵심 PCE 가격 지수 y/y
활동
예측값
2.7%
훑어보기
2.9%
12:30
USD
PCE 가격 지수 m/m
활동
예측값
0.2%
훑어보기
0.3%
12:30
USD
PCE 가격 지수 y/y
활동
예측값
2.7%
훑어보기
2.7%
12:30
USD
개인 지출 m/m
활동
예측값
0.3%
훑어보기
0.6%
12:30
USD
고용 비용 지수 q/q
활동
예측값
0.9%
훑어보기
0.9%
13:45
USD
MNI 시카고 비즈니스 바로미터
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
420
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
550
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기