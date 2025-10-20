报价部分
货币 / VGLT
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF

57.53 USD 0.27 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VGLT汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点57.38和高点57.72进行交易。

关注Vanguard Long-Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VGLT股票今天的价格是多少？

Vanguard Long-Term Treasury ETF股票今天的定价为57.53。它在57.38 - 57.72范围内交易，昨天的收盘价为57.80，交易量达到2126。VGLT的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Long-Term Treasury ETF股票是否支付股息？

Vanguard Long-Term Treasury ETF目前的价值为57.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.74%和USD。实时查看图表以跟踪VGLT走势。

如何购买VGLT股票？

您可以以57.53的当前价格购买Vanguard Long-Term Treasury ETF股票。订单通常设置在57.53或57.83附近，而2126和0.24%显示市场活动。立即关注VGLT的实时图表更新。

如何投资VGLT股票？

投资Vanguard Long-Term Treasury ETF需要考虑年度范围53.17 - 59.50和当前价格57.53。许多人在以57.53或57.83下订单之前，会比较1.11%和。实时查看VGLT价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是59.50。在53.17 - 59.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Long-Term Treasury ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VGLT）的最低价格为53.17。将其与当前的57.53和53.17 - 59.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGLT股票是什么时候拆分的？

Vanguard Long-Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.80和-0.74%中可见。

日范围
57.38 57.72
年范围
53.17 59.50
前一天收盘价
57.80
开盘价
57.39
卖价
57.53
买价
57.83
最低价
57.38
最高价
57.72
交易量
2.126 K
日变化
-0.47%
月变化
1.11%
6个月变化
1.57%
年变化
-0.74%
