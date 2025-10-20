VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
今日VGLT汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点57.38和高点57.72进行交易。
关注Vanguard Long-Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGLT新闻
- Why Treasury yields keep rising despite Fed rate cuts, putting bonds under pressure
- U.S. Fed Cuts Rates Amid Economic And Data Uncertainty
- Rates Spark: Fed And ECB In A Good Place
- Fed Delivers Despite Data Drought
- Fed Watch: 'Risk Management' Continues
- Rates Spark: Focus On Quantitative Tightening Tweaks From The Fed
- The Rapid Evaporation Of Liquidity
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- If The Fed Ends QT Too Soon, It Risks Discrediting Its Ceiling Tools
- Rates Spark: Upside Potential For Euro Rates Should Not Be Underestimated
- Slower Inflation But Rising Uncertainty In September
- Why The Market Won't Go Down
- Soft Sentiment Vs. Resilient Data — Which Way Will Macro Surprise?
- Markets Weekly Outlook: Trump-Xi Meeting, Earnings And Central Banks
- Massive Outlier In Owner’s Equivalent Of Rent Pushed Down CPI, Core CPI, Core Services CPI
- Consumer Price Index: Inflation Rises To 3.0% In September, Lower Than Expected
- Cracks Emerge Beneath Market Resilience, Challenging Areas Of The U.S. Economy
- Rates Spark: Stuff Perking Interest As We End The Week
- Above The Noise: Has The ‘Bubble Talk’ Been Blown Out Of Proportion?
- Will Friday’s CPI Release Clarify Or Blur The Inflation Outlook?
- Rates Spark: Front Ends Are Steady, But Lots Going On
- Weekly Treasury Simulation, October 17, 2025: Ten Year Range For The 3-Month Bill Yield
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
常见问题解答
VGLT股票今天的价格是多少？
Vanguard Long-Term Treasury ETF股票今天的定价为57.53。它在57.38 - 57.72范围内交易，昨天的收盘价为57.80，交易量达到2126。VGLT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Long-Term Treasury ETF股票是否支付股息？
Vanguard Long-Term Treasury ETF目前的价值为57.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.74%和USD。实时查看图表以跟踪VGLT走势。
如何购买VGLT股票？
您可以以57.53的当前价格购买Vanguard Long-Term Treasury ETF股票。订单通常设置在57.53或57.83附近，而2126和0.24%显示市场活动。立即关注VGLT的实时图表更新。
如何投资VGLT股票？
投资Vanguard Long-Term Treasury ETF需要考虑年度范围53.17 - 59.50和当前价格57.53。许多人在以57.53或57.83下订单之前，会比较1.11%和。实时查看VGLT价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是59.50。在53.17 - 59.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Long-Term Treasury ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VGLT）的最低价格为53.17。将其与当前的57.53和53.17 - 59.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGLT股票是什么时候拆分的？
Vanguard Long-Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.80和-0.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.80
- 开盘价
- 57.39
- 卖价
- 57.53
- 买价
- 57.83
- 最低价
- 57.38
- 最高价
- 57.72
- 交易量
- 2.126 K
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 1.11%
- 6个月变化
- 1.57%
- 年变化
- -0.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.3%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.9%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 420
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 550
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值