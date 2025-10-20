- Panoramica
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
Il tasso di cambio VGLT ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.38 e ad un massimo di 57.72.
Segui le dinamiche di Vanguard Long-Term Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VGLT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VGLT oggi?
Oggi le azioni Vanguard Long-Term Treasury ETF sono prezzate a 57.53. Viene scambiato all'interno di 57.38 - 57.72, la chiusura di ieri è stata 57.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 2126. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VGLT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Long-Term Treasury ETF pagano dividendi?
Vanguard Long-Term Treasury ETF è attualmente valutato a 57.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VGLT.
Come acquistare azioni VGLT?
Puoi acquistare azioni Vanguard Long-Term Treasury ETF al prezzo attuale di 57.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.53 o 57.83, mentre 2126 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VGLT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VGLT?
Investire in Vanguard Long-Term Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.17 - 59.50 e il prezzo attuale 57.53. Molti confrontano 1.11% e 1.57% prima di effettuare ordini su 57.53 o 57.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VGLT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 59.50. All'interno di 53.17 - 59.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Long-Term Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VGLT) nel corso dell'anno è stato 53.17. Confrontandolo con gli attuali 57.53 e 53.17 - 59.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VGLT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VGLT?
Vanguard Long-Term Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.80 e -0.74%.
- Chiusura Precedente
- 57.80
- Apertura
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- Minimo
- 57.38
- Massimo
- 57.72
- Volume
- 2.126 K
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 1.11%
- Variazione Semestrale
- 1.57%
- Variazione Annuale
- -0.74%
