VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF

57.53 USD 0.27 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VGLT ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.38 e ad un massimo di 57.72.

Segui le dinamiche di Vanguard Long-Term Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VGLT oggi?

Oggi le azioni Vanguard Long-Term Treasury ETF sono prezzate a 57.53. Viene scambiato all'interno di 57.38 - 57.72, la chiusura di ieri è stata 57.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 2126. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VGLT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Long-Term Treasury ETF pagano dividendi?

Vanguard Long-Term Treasury ETF è attualmente valutato a 57.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VGLT.

Come acquistare azioni VGLT?

Puoi acquistare azioni Vanguard Long-Term Treasury ETF al prezzo attuale di 57.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.53 o 57.83, mentre 2126 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VGLT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VGLT?

Investire in Vanguard Long-Term Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.17 - 59.50 e il prezzo attuale 57.53. Molti confrontano 1.11% e 1.57% prima di effettuare ordini su 57.53 o 57.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VGLT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 59.50. All'interno di 53.17 - 59.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Long-Term Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VGLT) nel corso dell'anno è stato 53.17. Confrontandolo con gli attuali 57.53 e 53.17 - 59.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VGLT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VGLT?

Vanguard Long-Term Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.80 e -0.74%.

Intervallo Giornaliero
57.38 57.72
Intervallo Annuale
53.17 59.50
Chiusura Precedente
57.80
Apertura
57.39
Bid
57.53
Ask
57.83
Minimo
57.38
Massimo
57.72
Volume
2.126 K
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
1.11%
Variazione Semestrale
1.57%
Variazione Annuale
-0.74%
