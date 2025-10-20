CotaçõesSeções
Moedas / VGLT
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF

57.53 USD 0.27 (0.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VGLT para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.38 e o mais alto foi 57.72.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Long-Term Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VGLT hoje?

Hoje Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) está avaliado em 57.53. O instrumento é negociado dentro de 57.38 - 57.72, o fechamento de ontem foi 57.80, e o volume de negociação atingiu 2126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VGLT em tempo real.

As ações de Vanguard Long-Term Treasury ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Long-Term Treasury ETF está avaliado em 57.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.74% e USD. Monitore os movimentos de VGLT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VGLT?

Você pode comprar ações de Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) pelo preço atual 57.53. Ordens geralmente são executadas perto de 57.53 ou 57.83, enquanto 2126 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VGLT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VGLT?

Investir em Vanguard Long-Term Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 53.17 - 59.50 e o preço atual 57.53. Muitos comparam 1.11% e 1.57% antes de enviar ordens em 57.53 ou 57.83. Estude as mudanças diárias de preço de VGLT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VGLT) no último ano foi 59.50. As ações oscilaram bastante dentro de 53.17 - 59.50, e a comparação com 57.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Long-Term Treasury ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VGLT) no ano foi 53.17. A comparação com o preço atual 57.53 e 53.17 - 59.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VGLT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VGLT?

No passado Vanguard Long-Term Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.80 e -0.74% após os eventos corporativos.

Faixa diária
57.38 57.72
Faixa anual
53.17 59.50
Fechamento anterior
57.80
Open
57.39
Bid
57.53
Ask
57.83
Low
57.38
High
57.72
Volume
2.126 K
Mudança diária
-0.47%
Mudança mensal
1.11%
Mudança de 6 meses
1.57%
Mudança anual
-0.74%
31 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.2%
Prév.
0.2%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual)
Atu.
Projeç.
2.7%
Prév.
2.9%
12:30
USD
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.2%
Prév.
0.3%
12:30
USD
Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Anual)
Atu.
Projeç.
2.7%
Prév.
2.7%
12:30
USD
Gastos Pessoais (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.3%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Índice do Custo do Emprego (Trimestral)
Atu.
Projeç.
0.9%
Prév.
0.9%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
420
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
550
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.