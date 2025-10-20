- Visão do mercado
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
A taxa do VGLT para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.38 e o mais alto foi 57.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Long-Term Treasury ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VGLT Notícias
- Why Treasury yields keep rising despite Fed rate cuts, putting bonds under pressure
- U.S. Fed Cuts Rates Amid Economic And Data Uncertainty
- Rates Spark: Fed And ECB In A Good Place
- Fed Delivers Despite Data Drought
- Fed Watch: 'Risk Management' Continues
- Rates Spark: Focus On Quantitative Tightening Tweaks From The Fed
- The Rapid Evaporation Of Liquidity
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- If The Fed Ends QT Too Soon, It Risks Discrediting Its Ceiling Tools
- Rates Spark: Upside Potential For Euro Rates Should Not Be Underestimated
- Slower Inflation But Rising Uncertainty In September
- Why The Market Won't Go Down
- Soft Sentiment Vs. Resilient Data — Which Way Will Macro Surprise?
- Markets Weekly Outlook: Trump-Xi Meeting, Earnings And Central Banks
- Massive Outlier In Owner’s Equivalent Of Rent Pushed Down CPI, Core CPI, Core Services CPI
- Consumer Price Index: Inflation Rises To 3.0% In September, Lower Than Expected
- Cracks Emerge Beneath Market Resilience, Challenging Areas Of The U.S. Economy
- Rates Spark: Stuff Perking Interest As We End The Week
- Above The Noise: Has The ‘Bubble Talk’ Been Blown Out Of Proportion?
- Will Friday’s CPI Release Clarify Or Blur The Inflation Outlook?
- Rates Spark: Front Ends Are Steady, But Lots Going On
- Weekly Treasury Simulation, October 17, 2025: Ten Year Range For The 3-Month Bill Yield
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VGLT hoje?
Hoje Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) está avaliado em 57.53. O instrumento é negociado dentro de 57.38 - 57.72, o fechamento de ontem foi 57.80, e o volume de negociação atingiu 2126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VGLT em tempo real.
As ações de Vanguard Long-Term Treasury ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Long-Term Treasury ETF está avaliado em 57.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.74% e USD. Monitore os movimentos de VGLT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VGLT?
Você pode comprar ações de Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) pelo preço atual 57.53. Ordens geralmente são executadas perto de 57.53 ou 57.83, enquanto 2126 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VGLT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VGLT?
Investir em Vanguard Long-Term Treasury ETF envolve considerar a faixa anual 53.17 - 59.50 e o preço atual 57.53. Muitos comparam 1.11% e 1.57% antes de enviar ordens em 57.53 ou 57.83. Estude as mudanças diárias de preço de VGLT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VGLT) no último ano foi 59.50. As ações oscilaram bastante dentro de 53.17 - 59.50, e a comparação com 57.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Long-Term Treasury ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VGLT) no ano foi 53.17. A comparação com o preço atual 57.53 e 53.17 - 59.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VGLT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VGLT?
No passado Vanguard Long-Term Treasury ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.80 e -0.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.80
- Open
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- Low
- 57.38
- High
- 57.72
- Volume
- 2.126 K
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- 1.11%
- Mudança de 6 meses
- 1.57%
- Mudança anual
- -0.74%
