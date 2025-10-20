КотировкиРазделы
Валюты / VGLT
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF

57.53 USD 0.27 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VGLT за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.38, а максимальная — 57.72.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGLT сегодня?

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) сегодня оценивается на уровне 57.53. Инструмент торгуется в пределах 57.38 - 57.72, вчерашнее закрытие составило 57.80, а торговый объем достиг 2126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Long-Term Treasury ETF?

Vanguard Long-Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 57.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.74% и USD. Отслеживайте движения VGLT на графике в реальном времени.

Как купить акции VGLT?

Вы можете купить акции Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) по текущей цене 57.53. Ордера обычно размещаются около 57.53 или 57.83, тогда как 2126 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGLT?

Инвестирование в Vanguard Long-Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 53.17 - 59.50 и текущей цены 57.53. Многие сравнивают 1.11% и 1.57% перед размещением ордеров на 57.53 или 57.83. Изучайте ежедневные изменения цены VGLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGLT) за последний год составила 59.50. Акции заметно колебались в пределах 53.17 - 59.50, сравнение с 57.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Long-Term Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGLT) за год составила 53.17. Сравнение с текущими 57.53 и 53.17 - 59.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGLT?

В прошлом Vanguard Long-Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.80 и -0.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.38 57.72
Годовой диапазон
53.17 59.50
Предыдущее закрытие
57.80
Open
57.39
Bid
57.53
Ask
57.83
Low
57.38
High
57.72
Объем
2.126 K
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
1.57%
Годовое изменение
-0.74%
31 октября, пятница
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.3%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.7%
12:30
USD
Расходы физических лиц м/м
Акт.
Прог.
0.3%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Индекс стоимости рабочей силы кв/кв
Акт.
Прог.
0.9%
Пред.
0.9%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
420
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
550
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.