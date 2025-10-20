- Обзор рынка
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
Курс VGLT за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.38, а максимальная — 57.72.
Следите за динамикой Vanguard Long-Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VGLT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGLT сегодня?
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) сегодня оценивается на уровне 57.53. Инструмент торгуется в пределах 57.38 - 57.72, вчерашнее закрытие составило 57.80, а торговый объем достиг 2126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Long-Term Treasury ETF?
Vanguard Long-Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 57.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.74% и USD. Отслеживайте движения VGLT на графике в реальном времени.
Как купить акции VGLT?
Вы можете купить акции Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) по текущей цене 57.53. Ордера обычно размещаются около 57.53 или 57.83, тогда как 2126 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGLT?
Инвестирование в Vanguard Long-Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 53.17 - 59.50 и текущей цены 57.53. Многие сравнивают 1.11% и 1.57% перед размещением ордеров на 57.53 или 57.83. Изучайте ежедневные изменения цены VGLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGLT) за последний год составила 59.50. Акции заметно колебались в пределах 53.17 - 59.50, сравнение с 57.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Long-Term Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGLT) за год составила 53.17. Сравнение с текущими 57.53 и 53.17 - 59.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGLT?
В прошлом Vanguard Long-Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.80 и -0.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.80
- Open
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- Low
- 57.38
- High
- 57.72
- Объем
- 2.126 K
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 1.57%
- Годовое изменение
- -0.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.3%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.9%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 420
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 550
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.