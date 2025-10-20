- Übersicht
VGLT: Vanguard Long-Term Treasury ETF
Der Wechselkurs von VGLT hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.38 bis zu einem Hoch von 57.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Long-Term Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VGLT heute?
Die Aktie von Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) notiert heute bei 57.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 57.38 - 57.72 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.80 und das Handelsvolumen erreichte 2126. Das Live-Chart von VGLT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VGLT Dividenden?
Vanguard Long-Term Treasury ETF wird derzeit mit 57.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VGLT zu verfolgen.
Wie kaufe ich VGLT-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) zum aktuellen Kurs von 57.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.53 oder 57.83 platziert, während 2126 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VGLT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VGLT-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Long-Term Treasury ETF müssen die jährliche Spanne 53.17 - 59.50 und der aktuelle Kurs 57.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.11% und 1.57%, bevor sie Orders zu 57.53 oder 57.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VGLT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VGLT) im vergangenen Jahr lag bei 59.50. Innerhalb von 53.17 - 59.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Long-Term Treasury ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VGLT) im Laufe des Jahres betrug 53.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.53 und der Spanne 53.17 - 59.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VGLT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VGLT statt?
Vanguard Long-Term Treasury ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.80 und -0.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.80
- Eröffnung
- 57.39
- Bid
- 57.53
- Ask
- 57.83
- Tief
- 57.38
- Hoch
- 57.72
- Volumen
- 2.126 K
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 1.11%
- 6-Monatsänderung
- 1.57%
- Jahresänderung
- -0.74%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh