Dövizler / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.42 USD 0.04 (1.68%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VEEE fiyatı bugün 1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.35 ve Yüksek fiyatı olarak 2.52 aralığında işlem gördü.
Twin Vee PowerCats Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Earnings call transcript: Twin Vee Powercats Q2 2025 sees revenue rise, net loss narrows
- Twin Vee PowerCats stock rises after announcing AI partnership with Fetch.AI
- Twin Vee PowerCats partners with Fetch.AI to add AI agents to boat marketplace
- Twin Vee PowerCats unveils new Bahama Boat Works model lineup
- Twin Vee PowerCats Announces New Bahama Boat Works Model Lineup, Expanding the Brand’s Legacy of Excellence
- Twin Vee acquires Bahama Boat Works, aims for innovation
- Twin Vee PowerCats and Wizz Banger, Inc. Developing A.I. Toolkit to Drive Dealer Success in Marine Retail
- Twin Vee PowerCats Unveils 3D Boat Configurator, Putting Customers First with Immersive "Build & Price" Experience
- Twin Vee PowerCats launches AI-driven boat marketplace
Günlük aralık
2.35 2.52
Yıllık aralık
0.24 9.30
- Önceki kapanış
- 2.38
- Açılış
- 2.42
- Satış
- 2.42
- Alış
- 2.72
- Düşük
- 2.35
- Yüksek
- 2.52
- Hacim
- 162
- Günlük değişim
- 1.68%
- Aylık değişim
- 21.61%
- 6 aylık değişim
- 633.33%
- Yıllık değişim
- 303.33%
21 Eylül, Pazar