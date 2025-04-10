Devises / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.42 USD 0.04 (1.68%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VEEE a changé de 1.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.35 et à un maximum de 2.52.
Suivez la dynamique Twin Vee PowerCats Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEEE Nouvelles
- Earnings call transcript: Twin Vee Powercats Q2 2025 sees revenue rise, net loss narrows
- Twin Vee PowerCats stock rises after announcing AI partnership with Fetch.AI
- Twin Vee PowerCats partners with Fetch.AI to add AI agents to boat marketplace
- Twin Vee PowerCats unveils new Bahama Boat Works model lineup
- Twin Vee PowerCats Announces New Bahama Boat Works Model Lineup, Expanding the Brand’s Legacy of Excellence
- Twin Vee acquires Bahama Boat Works, aims for innovation
- Twin Vee PowerCats and Wizz Banger, Inc. Developing A.I. Toolkit to Drive Dealer Success in Marine Retail
- Twin Vee PowerCats Unveils 3D Boat Configurator, Putting Customers First with Immersive "Build & Price" Experience
- Twin Vee PowerCats launches AI-driven boat marketplace
Range quotidien
2.35 2.52
Range Annuel
0.24 9.30
- Clôture Précédente
- 2.38
- Ouverture
- 2.42
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Plus Bas
- 2.35
- Plus Haut
- 2.52
- Volume
- 162
- Changement quotidien
- 1.68%
- Changement Mensuel
- 21.61%
- Changement à 6 Mois
- 633.33%
- Changement Annuel
- 303.33%
20 septembre, samedi