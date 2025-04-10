통화 / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.42 USD 0.04 (1.68%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VEEE 환율이 오늘 1.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.35이고 고가는 2.52이었습니다.
Twin Vee PowerCats Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.35 2.52
년간 변동
0.24 9.30
- 이전 종가
- 2.38
- 시가
- 2.42
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- 저가
- 2.35
- 고가
- 2.52
- 볼륨
- 162
- 일일 변동
- 1.68%
- 월 변동
- 21.61%
- 6개월 변동
- 633.33%
- 년간 변동율
- 303.33%
20 9월, 토요일