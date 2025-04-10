Divisas / VEEE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.36 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VEEE de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.33, mientras que el máximo ha alcanzado 2.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Twin Vee PowerCats Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEEE News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Earnings call transcript: Twin Vee Powercats Q2 2025 sees revenue rise, net loss narrows
- Twin Vee PowerCats stock rises after announcing AI partnership with Fetch.AI
- Twin Vee PowerCats partners with Fetch.AI to add AI agents to boat marketplace
- Twin Vee PowerCats unveils new Bahama Boat Works model lineup
- Twin Vee PowerCats Announces New Bahama Boat Works Model Lineup, Expanding the Brand’s Legacy of Excellence
- Twin Vee acquires Bahama Boat Works, aims for innovation
- Twin Vee PowerCats and Wizz Banger, Inc. Developing A.I. Toolkit to Drive Dealer Success in Marine Retail
- Twin Vee PowerCats Unveils 3D Boat Configurator, Putting Customers First with Immersive "Build & Price" Experience
- Twin Vee PowerCats launches AI-driven boat marketplace
- Crude Oil Gains Over 1%; EchoStar Posts Q1 Loss - Gogo (NASDAQ:GOGO), Definitive Healthcare (NASDAQ:DH)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- US Stock Futures Flicker Between Gains And Losses After Strong Three-Day Run: 'Tariffs Are Steering The Boat Again,' Says Expert - Ford Motor (NYSE:F), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
Rango diario
2.33 2.42
Rango anual
0.24 9.30
- Cierres anteriores
- 2.36
- Open
- 2.41
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.33
- High
- 2.42
- Volumen
- 148
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 18.59%
- Cambio a 6 meses
- 615.15%
- Cambio anual
- 293.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B