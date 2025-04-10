Währungen / VEEE
VEEE: Twin Vee PowerCats Co
2.46 USD 0.08 (3.36%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VEEE hat sich für heute um 3.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.35 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Twin Vee PowerCats Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.35 2.50
Jahresspanne
0.24 9.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.38
- Eröffnung
- 2.42
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Tief
- 2.35
- Hoch
- 2.50
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- 3.36%
- Monatsänderung
- 23.62%
- 6-Monatsänderung
- 645.45%
- Jahresänderung
- 310.00%
